الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسوصف معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، مبادرة المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بتقديم قلادة (أبي بكر الصديق- رضي الله عنه) من الطبقة الأولى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، بأنه تقدير لجهوده الدبلوماسية الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي للحد من المعاناة الإنسانية،وعرفاناً بدور المملكة الرائد في هذا المجال.وأكد الدكتور القاسم في تصريح له بهذه المناسبة أن ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من دعم غير محدود للمساعدات الإنسانية، والإغاثية والتنموية للمتضررين من الكوارث والأزمات والحروب في شتى البقاع، يأتي استمرارًا لنهج المملكة القائم على الدبلوماسية والحوار والسلام ومواجهة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن المملكة تعتلي قائمة الدول المانحة بحجم مساعدات تجاوز أربعين مليار دولار خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة حتى 2019م."وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يطيل عمره ويديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها لتظل منارة للعمل الإنساني ونبراسا للعطاء في كل زمان".// انتهى //15:04ت م0113