المجمعة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسزار صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة، اليوم مركز جامعة المجمعة الدولي لتقنيات التأهيل والأطراف الاصطناعية في مقر المركز بمجمع الكليات الصحية بالمدينة الجامعية بالمجمعة، يرافقه محافظ الزلفي مسفر العتيبي ورئيس مركز حوطة سدير فهد الزكري.واطلع سموه على أقسام المركز والخدمات المقدمة فيه، إذ استمع لشرح تفصيلي من قبل معالي مدير الجامعة الدكتور خالد ين سعد المقرن ومن المشرف على المركز الدكتور مازن بن مشبب القحطاني، اللذان أوضحا أن المركز يسعى إلى تحقيق رسالته بالعمل على التنمية الشاملة لقدرات الأشخاص ذوي الاعاقة ، وإعادة تأهيلهم حتى يتحقق لهم الدمج الاجتماعي والتنمية الفردية، وكذلك الوصول إلى بناء دور فاعل في زيادة الوعي المجتمعي نحو قضايا الإعاقة والتعامل معها، ومساعدة الرياضيين على المنافسة بأقصى قدراتهم والوصول إلى أعلى مستويات الأداء من خلال توفير أحدث التجهيزات ، وبناء منظومة متكاملة في مجال تقنيات التأهيل ، وإنتاج الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية.من جهته قدم معالي مدير جامعة المجمعة شكره وتقديره لسمو محافظ المجمعة، عادا سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل شريكاً في نجاحات الجامعة التي تتحقق في كل المجالات .// انتهى //15:11ت م0115