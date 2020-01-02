مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة أمس، مفتي عام مسلمي جمهورية قرغيزستان الشيخ مقصد بيك توقطوموشيف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ؛ لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية قرغيزستان بموسم حج 1441هـ.إثر ذلك وقع معالي نائب وزير الحج والعمرة، ومفتي عام مسلمي جمهورية قرغيزستان اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج القادمين من قرغيزستان وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.من جانبه عبر مفتي عام مسلمي جمهورية قرغيزستان الشيخ مقصد بيك توقطوموشيف عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يبذلونه من جهود لتحسين تجربة الحجاج في كل عام.// انتهى //15:12ت م0116