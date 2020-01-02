جدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واساعتمد مجلس جامعة جدة اللغة الصينية كلغة ثانية للتدريس والأبحاث والنتاج العلمي بالجامعة.جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ التي عقدت اليوم برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.وأقر المجلس إنشاء معهد اللغة الصينية بالجامعة، ومذكرة التفاهم مع جامعة ميشيغن الشرقية بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تعديل بعض سياسات وتعليمات الموارد الذاتية للجامعة وبعض القواعد التنفيذية للائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات والقواعد التنفيذية بجامعة جدة, إلى جانب اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية لصندوق الطلاب للعام المالي 2018م.// انتهى //15:15ت م0117