بريدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم إنجازات جامعة القصيم في دعم برامج خدمة المجتمع والتنمية بمنطقة القصيم.جاء ذلك في خطاب بعثه سموه لمعالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود بعد تلقيه – حفظه الله - نسخة من التقرير السنوي لجامعة القصيم في مجال خدمة المجتمع للعام الجامعي 1439هـ ـ 1440هـ، والذي تضمن عدداً من إنجازات وأعمال الجامعة عبر اقامتها للعديد من البرامج التعليمية والاجتماعية والتنموية, كجزء من مسؤولية الجامعة في خدمة المجتمع.وقال سموه: نشكر ونثمن لمعاليكم ولكافة زملائكم منسوبي ومنسوبات جامعة القصيم هذه الجهود, والتي تأتي امتداداً لحرص الجامعة على تطبيق توجيهات القيادة ـ أيدها الله ـ في كل ما فيه خدمة لأبناء هذا الوطن العزيز, متمنيا لكم وللجامعة التوفيق والسداد.// انتهى //15:20ت م0120