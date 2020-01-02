الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسحقق خالد حزام نايف آل حثلين جائزة فئة 50 سيف الملك لون الشعل، وذلك بعد إعلان لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة اليوم، حصوله على المركز الأول من بين 11 منقية شاركت في المسابقة.ونافس الكويتيون بقوة وحصلوا على 3 مراكز وهي الرابع والخامس والسابع وكانت من نصيب الثلاثي رفاعي علوش ناصر العجمي وعبدالعزيز حسين عوض الشلاحي واورنس عناد مكراد العجمي .وجاءت أسماء الفائزين بجائزة فئة ( ٥٠ سيف الملك ) لون الشعل على النحو التالي:1- خالد حزام نايف آل حثلين2- بندر صحن غنيم بن شويه3- مترك نايف تركي بن حجنه4- الكويتي رفاعي علوش ناصر العجمي5- الكويتي عبدالعزيز حسين عوض الشلاحي6- محمد عبيد عيد العتيبي7- الكويتي اورنس عناد مكراد العجمي8- بصيص فهد بصيص العجمي9- سلطان فهيد الهيلم التمياط10- محمد سعد شويشان السبيعي.//انتهى //16:08ت م0139