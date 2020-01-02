الدمام 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسوقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة الملك فيصل ممثلة في كلية الهندسة، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة بالدمام .ووقع المذكرة عن جامعة الملك فيصل ، معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي ، ومن جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم ، وقد شهد مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجامعة والإدارة التنفيذية للهيئة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والاستشاري، في مجالي الأبحاث العلمية والدراسات، وكذلك تطوير الموارد البشرية، وتقديم الاستشارات الفنية، بالإضافة إلى التدريب الصيفي ووضع آلية لذلك التعاون بما يخدم أهداف الطرفين.وسيركز هذا التعاون على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والعلمية والفنية المتاحة لدى الطرفين، والإسهام في تحقيق الأهداف العامة للطرفين، والمساهمة في اللجنة الاستشارية لقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بالجامعة.// انتهى //16:13ت م0140