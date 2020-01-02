المنامة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأدانت مملكة البحرين بشدة محاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، والتي تعتبر انتهاكاً صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة.وشددت وزارة خارجية مملكة البحرين على ضرورة التزام جميع الأطراف في العراق بالمسؤولية وضبط النفس، مؤكدةً موقف بلادها الداعم لجهود الحكومة العراقية لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في العراق، معربةً عن تمنياتها للشعب العراقي بالتنمية والاستقرار،// انتهى //16:36ت م0144