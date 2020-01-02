الكويت 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأدانت دولة الكويت بشدة لمحاولة اقتحام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم أن هذا العمل يعدّ انتهاكاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية والمواثيق والأعراف الدولية التي استقر عليها المجتمع الدولي فضلاً عما يمثله من تعريض سلامه طاقم السفارة للخطر.ودعا المصدر كافة الأطراف في العراق إلى ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي يمر بها بلدهم, متمنيًا للعراق الأمن والاستقرار والإزدهار.// انتهى //16:36ت م0145