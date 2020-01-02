القاهرة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم من العام الجديد 2020 أداءً متبايناً، متأثرة بغياب المستثمرين عن قاعات التداول بسبب عطلات نهاية العام، وسط توقعات بعودة النشاط للسوق اعتباراً من الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 7ر706 مليار جنيه بخسارة طفيفة قدرها 5ر1 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4ر1 مليار جنيه، منها 12ر1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وخسر مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" نحو 44ر0 % ليغلق عند مستوى 54ر13899 نقطة، بينما ربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4ر0% مسجلاً 63ر536 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً الذي سجل ارتفاعاً بلغ 07ر0 % لينهي التعاملات عند 07ر1399 نقطة.// انتهى //16:40ت م0146