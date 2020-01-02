جنيف 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسزار عدد من منسوبي هيئة حقوق الإنسان، مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف للمشاركة في عدد من الأنشطة الميدانية، التي تضمنت محاضرات وجلسات تدريبية، وذلك في إطار برامج صممته إدارة التدريب والتطوير في هيئة حقوق الإنسان والذي يتضمن التعرف على آليات عمل النظام الدولي لحقوق الإنسان.وشارك الوفد برئاسة المشرف على وكالة الهيئة للموارد المؤسسية وليد اليحيا، ومدير عام الموارد البشرية سمير باتياه في اليوم الأول ببرنامج تدريبي عن عمل هيئات المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل، ودور منظمات المجتمع المدني في التفاعل مع نظام حقوق الإنسان الدولي، وأخرى حول "خطط العمل الوطنية.. من الورق إلى الممارسة - الدروس المستفادة، التحديات، الابتكار".وحضر وفد هيئة حقوق الإنسان في اليوم الثاني جلسات بمنتدى الأعمال وحقوق الإنسان جلسة بعنوان "سد فجوة الحوكمة..الدروس المستفادة "، وجلسة اخرى بعنوان "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والوصول إلى سبل الانتصاف"، وفي اليوم الثالث شارك الوفد في الجلسة التدريبية عن وظيفة مجلس حقوق الإنسان، و جلسة عن " المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ــ دورها في حماية حقوق الانسان، معايير ومبادئ الاستقلالية". أما اليوم الرابع فقد حضر جلسات لهيئات المعاهدات (لجنة القضاء على التمييز العنصري)، و(لجنة مناهضة التعذيب) .وفي اليوم الخامس والأخير شارك الوفد في دورة تدريبية حول الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعتها، وحضور جلسات في منتدى قضايا الأقليات "التعليم واللغة وحقوق الإنسان للأقليات".وفي نهاية البرامج والجلسات التدريبية قام الوفد بزيارة مبنى الأمم المتحدة، وقصر ويلسون ومبنى موتا.// انتهى //16:49ت م0148