نجران 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأكملت أمانة منطقة نجران استعداداتها لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي.وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس حمد عيبان، أنه تم توجيه الوكالات والإدارات المعنية والبلديات التابعة بتكثيف جهودها لخدمة المتنزهين وزوّار المنطقة خلال الإجازة، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والميادين العامة لاستقبال الزوّار والاستمتاع بأوقاتهم في هذه الأماكن.وأشار إلى حرص الأمانة على أن تكون هذه المتنزهات والحدائق والميادين مكاناً مناسباً ومتنفساً حقيقياً لأهالي وزوّار مدينة نجران خلال الإجازات والعطل الرسمية، إضافةً إلى المتنزهات الطبيعية في المراكز والمحافظات التابعة للمنطقة.// انتهى //16:58ت م0150