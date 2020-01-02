نجران 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستشارك أمانة منطقة نجران في مهرجان نجران الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات.وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان حرص الأمانة على المشاركة في الفعاليات والبرامج والأنشطة المجتمعية، مبيناً أن الأمانة تشارك بمعرض يحوي عرضاً عن مشروع الحديقة الضوئية التي يجري تنفيذها حالياً بمنتزه الملك فهد، وصور ومطبوعات وإصدارات لأهم المشاريع التي نفذتها الأمانة خلال الفترة الماضية.// انتهى //17:00ت م0151