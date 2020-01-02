عدن 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السفير الصيني لدى بلاده كانغ يونغ.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين, إضافةً إلى مناقشة جهود الصين في دعم السلام والاستقرار في اليمن, حيث أكد الدبلوماسي الصيني دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية لتحقيق السلام الشامل في اليمن.وثمن الرئيس اليمني جهود الصين وتوجهاتها المرتبطة بالجوانب الاقتصادية وتفعيل التعاون والتجارة الدولية.// انتهى //17:07ت م0152