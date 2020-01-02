نجران 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس‎أقامت جامعة نجران ممثلة في كلية الشريعة وأصول الدين بشطر الطالبات أمس، حفل ختام الأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الكلية.وتضمنت الفعالية عرضاً لأبرز الأنشطة التي قدمتها الكلية لتنمية مهارات الطالبات، إضافةً إلى أبرز مشاركات الطالبات خلال الفصل الدراسي، ‎كما شمل الحفل على مسيرة للخريجات وتكريمهن.وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات، وعدد من الأقسام بالكلية التي ساهمت في تفعيل برامج وأنشطة الكلية خلال العام الجامعي.// انتهى //17:23ت م0157