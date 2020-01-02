ثقافي / فنون المدينة المنورة تنظم فعالية حكاية 35
الخميس 1441/5/7 هـ الموافق 2020/01/02 م واس
المدينة المنورة 7 جمادى الأولى 1441 الموافق 2 يناير 2020م واس
انطلقت أمس في المدينة المنورة فعالية "حكاية ٣٥" التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، بحضور مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل ، وذلك بمقر المركز الثقافي بالمدينة المنورة .
ورحب مدير جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري خلال كلمته بالحضور ، مؤكدًا أن الجمعية ستواصل حراكها الثقافي والفني في مختلف المجالات وأنها ستكمل مسيرة ٣٥ عاما تبنت فيها الجمعية الأدباء والمثقفين والفنانين والموهبين , مشيرًا إلى أن جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة شهدت خلال مسيرتها العديد من الفعاليات والمشاركات المشرفة بقيادة المدراء السابقين ، مقدما شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة والأندية واللجان المشاركة في فعالية حكاية 35 .
بعد ذلك توالت فقرات الفعالية بعرض مرئي عن إنجازات الجمعية وفقرات إنشادية وفلكلور شعبي وقصائد شعرية بهذه المناسبة .
وفي ختام الحفل تم تكريم الأندية واللجان والجهات المشاركة والداعمة للفعالية التي تستمر لمدة خمسة أيام .
// انتهى //
17:53ت م
0159