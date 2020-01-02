المدينة المنورة 7 جمادى الأولى 1441 الموافق 2 يناير 2020م واسانطلقت أمس في المدينة المنورة فعالية "حكاية ٣٥" التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة، بحضور مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون الدكتور نايف الثقيل ، وذلك بمقر المركز الثقافي بالمدينة المنورة .ورحب مدير جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة الدكتور يعقوب البشاوري خلال كلمته بالحضور ، مؤكدًا أن الجمعية ستواصل حراكها الثقافي والفني في مختلف المجالات وأنها ستكمل مسيرة ٣٥ عاما تبنت فيها الجمعية الأدباء والمثقفين والفنانين والموهبين , مشيرًا إلى أن جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة شهدت خلال مسيرتها العديد من الفعاليات والمشاركات المشرفة بقيادة المدراء السابقين ، مقدما شكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة والأندية واللجان المشاركة في فعالية حكاية 35 .بعد ذلك توالت فقرات الفعالية بعرض مرئي عن إنجازات الجمعية وفقرات إنشادية وفلكلور شعبي وقصائد شعرية بهذه المناسبة .وفي ختام الحفل تم تكريم الأندية واللجان والجهات المشاركة والداعمة للفعالية التي تستمر لمدة خمسة أيام .// انتهى //17:53ت م0159