برشلونة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسيستهل فريق برشلونة وغريمه ريال مدريد العام الجديد باختبارين خارج ملعبيهما قبل رحلتهما إلى السعودية لخوض كأس السوبر بجدة ، وذلك حين يحل الأول ضيفا بعد غد السبت على جاره إسبانيول والثاني على جاره خيتافي في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .وأنهى برشلونة عام 2019 في الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه ريال بعد فوزه على ديبورتيفو ألافيس 4-1 إثر تعادلين على التوالي، مستفيدًا من اكتفاء ريال مدريد بتعادل ثالث تواليا وهذه المرة على أرضه أمام أتلتيك بلباو من دون أهداف، بعد أن تعادل قبلها بعيدا عن جمهوره مع فالنسيا وبرشلونة بالذات.ويواجه فريق إشبيلية نظيره أتلتيك بلباو ، ويلعب أيضا غدا الجمعة فريق بلد الوليد مع ليغانيس، على أن يلتقي السبت فالنسيا مع إيبار، والأحد غرناطة مع ريال مايوركا، وريال سوسييداد الخامس مع فياريال، وديبورتيفو لافيس مع ريال بيتيس، وسلتا فيغو مع أوساسونا.// انتهى //17:54ت م0160