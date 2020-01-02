الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسعقد مجلس شؤون الأسرة اليوم، جلسته السابعة برئاسة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , بحضور الأمين العام الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري وكافة الأعضاء، وذلك بمقر الوزارة بمدينة الرياض.وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحية لمعالي المهندس أحمد الراجحي رحب فيها بالأعضاء، منوهاً بأهمية تظافر الجهود خلال المرحلة المقبلة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه وتطلعاته في رعاية وتمكين الأسرة السعودية , تلى ذلك عرض للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من قبل الأمين العام للمجلس ، ومن أبرزها التقرير السنوي للعام المنصرم ، شمل كافة الأعمال والمنجزات والمبادرات التي عمل عليها المجلس خلال العام 2019.بعد ذلك استعرض المجلس استراتيجية الأسرة وما تضمنته من أهداف ومبادرات تعنى بالأسرة السعودية بكافة أفرادها، تلاها عرض لمبادرة " أنت راقي " التي عمل عليها المجلس بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث، وتهدف إلى تأصيل القيم والأخلاق والإثراء المعرفي والسلوكي من خلال تنفيذ مسابقه تستهدف الطلاب والطالبات وأسرهم ، ثم اطلع المجلس على مذكرة التفاهم التي أبرمها المجلس مع بنك التنمية الاجتماعية لإطلاق حاضنة مشاريع تستهدف تمكين النساء في سوق العمل من خلال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.وفي موضوع آخر أقر المجلس تشكيل اللجنة الإستشارية للأطفال والموافقة على الدليل الإجرائي الخاص بها، بعدها استعرض المجلس توصيات حلقة النقاش التي شارك فيها المجلس مع عدة جهات تقدم خدماتها لكبار السن وكان موضوعها " الحد من الممارسات السلبية تجاه كبار السن "، وتقريرين عن منتدى الأسرة السعودية ومنتدى المرأة العربية الصينية، والتوصيات المنبثقة عنهما، بالإضافة إلى استعراض وإقرار الإستراتيجية الإعلامية للمجلس .وفي نهاية انعقاد الجلسة قدمت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة التويجري شكرها لمعالي الرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم مع جميع المواضيع المطروحة, ومقترحاتهم وآراؤهم البناءة , مؤكدةً على الدعم الكبير الذي تحظى به الأسرة السعودية من ولاة الأمر - حفظهم الله -، ويظهر ذلك جلياً من خلال رؤية المملكة الطموحة 2030 وما تضمنته من أهداف وبرامج تسهم بشكل مباشر في تمكين الأسرة السعودية وتحسين جودة الحياة .// انتهى //17:58ت م0162