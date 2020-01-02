الرياض 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأطلقت جمعية أعمال للتنمية الأسرية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية (البرنامج الحرفي) الذي يهدف لتمكين مستفيدي الجمعية من مزاولة العمل بعد الانتهاء من البرنامج.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبد الرزاق القشعمي أن البرنامج يهدف إلى تزويد الشباب والفتيات بالمهارات والخبرات التي تؤهلهم إلى مزاولة المهنة وإيجاد فرصة عمل حقيقية للشباب، وكذلك معرفة الحرفة وطرق ممارستها لتمكينهم من العمل بمساعدة نخبة من المدربين ذات الكفاءة والخبرة العالية.وبين أن البرنامج الحرفي يسهم في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 برفع نسبة المشروعات التنموية ذات الأثر الاجتماعي من 7% الى 32% وتنمية القدرات البشرية بالتعليم والتدريب الذي يواكب مستجدات ومتطلبات العصر.يذكر أن الجمعية دعت الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى تسجيل بيانات على الرابط : https://t.co/Umu9vVwWJD?amp=1//انتهى//18:10ت م0165