القاهرة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسفاز فريق حرس الحدود على ضيفه بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد "المكس" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 14 نقطة ليحتل بها المركز التاسع مؤقتاً، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //18:39ت م0167