نيويورك 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق إزاء إعلان كوريا الشمالية نهاية الوقف الاختياري للتجارب النووية والصاروخية.ونقل المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان منسوب إلى غوتيريش عن أمله في عدم استئناف التجارب النووية، تمشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيراً إلى أن عدم الانتشار لا يزال يمثل ركيزة أساسية للأمن النووي العالمي ويجب الحفاظ عليه.كما جدد دعمه لاستئناف الحوار الذي سيؤدي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق منه، مؤكداً أن الانخراط في الدبلوماسية هو السبيل الوحيد للسلام المستدام.// انتهى //18:53ت م0171