بيروت 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.67% أي ما يعادل 4.5 نقاط، ليقفل عند مستوى 780.31 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 57 ألفاً و917 سهماً، بقيمة 1 مليون و 341 ألفاً و 343 دولاراً أميركياً، نفّذت من خلال 11 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و707 آلاف دولار أميركي، مقارنة مع 7 ملايين و758 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:15ت م0172