الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض بعد غدٍ السبت، دروس سماحة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ــ رحمه الله ــ العلمية العشرين، والتي تستمر لمدة ستة أيام، يلقيها عدد من الدعاة في جامع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي ــ رحمه الله ــ بحي شبرا في مدينة الرياض، بعد صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء .حيث سيلقي يوم السبت القادم الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العنقري درساً في شرح كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبدالوهاب، وفي اليوم التالي يشرح الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري كتاب فضائل القرآن للإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد ذلك يلقي الشيخ أحمد بن عبدالرحمن المهنا في يوم الاثنين درساً يشرح فيه الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء يشرح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الجبرين كتاب ألفية السيوطي .وفي آخر أيام الدروس يوم الخميس الرابع عشر من الشهر الجاري، يلقي معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري درساً في خطورة التلاعب في الفتيا .من جهة أخرى، سيقام الحفل الختامي للدروس يوم الجمعة الخامس عشر من شهر جمادى الأولى الجاري بعد صلاة العصر، كما سيتم نقل الدروس على وسائل التواصل الاجتماعي، وقناة اليوتيوب .وتأتي الدروس التي تحمل أسماء علماء وأعلام هذه البلاد المباركة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع مؤسسة ابن جبرين الخيرية، لبيان جهودهم العلمية والدعوية، وتعريف أبناء الجيل الحالي بسير هؤلاء العلماء ــ رحمهم الله ــ ومآثرهم العلمية، كما تم تخصيص مكان للنساء للحضور والاستفادة من الدروس العلمية .// انتهى //19:28ت م0174