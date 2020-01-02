لندن 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسدعت مجموعة الترويكا اليوم أطراف النزاع في جنوب السودان إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ عملية السلام.وحثّت المجموعة التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج في بيان مشترك أطراف النزاع على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لذلك.ورحبت الترويكا باللقاءات التي جرت مؤخراً بين قادة أحزاب جنوب السودان وتصريحهم بالعمل على تشكيل الحكومة قبل نهاية شهر فبراير المقل، داعيةً إلى البناء على تلك الخطوات من أجل تحقيق السلام الشامل في البلاد.// انتهى //19:49ت م0178