واشنطن 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم أن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن التوصل لاتفاق سياسي حول نزع السلاح النووي هو أفضل سبيل للمضي قدمًا فيما يخص كوريا الشمالية لكن القوات الأمريكية لا تزال على استعداد للقتال إذا لزم الأمر.وأضاف في مقابلة مع شبكة تلفزيون فوكس نيوز الأمريكية " نحث الرئس الكوري الشمالي كيم جونج أون على ضبط النفس".// انتهى //20:09ت م0181