القاهرة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسعقد مجلس الأمن القومي بمصر اجتماعًا اليوم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.وأكد المجلس حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي، ويفتح مجالات التعاون والتنمية.وتناول الاجتماع التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، واتخاذ مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.// انتهى //20:13ت م0182