لندن 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأدانت الحكومة البريطانية بشدة الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرًا من قبل مليشيات موالية لإيران.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن " تدين المملكة المتحدة بشكل قاطع الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، من غير المقبول أبدًا استهداف المباني الدبلوماسية، وينبغي على حكومة العراق ضمان حماية المنشآت الدبلوماسية ومحاسبة المسؤولين عن العنف".// انتهى //20:24ت م0183