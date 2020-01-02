سياسي / بريطانيا تدين الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد
الخميس 1441/5/7 هـ الموافق 2020/01/02 م واس
لندن 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس
أدانت الحكومة البريطانية بشدة الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد مؤخرًا من قبل مليشيات موالية لإيران.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان بهذا الشأن " تدين المملكة المتحدة بشكل قاطع الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، من غير المقبول أبدًا استهداف المباني الدبلوماسية، وينبغي على حكومة العراق ضمان حماية المنشآت الدبلوماسية ومحاسبة المسؤولين عن العنف".
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20:24ت م
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