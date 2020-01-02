مكة المكرمة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسدشن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، المركز السياحي المتكامل الأول بالعاصمة المقدسة الذي يُعد باكورة أعمال ومبادرات مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة.يأتي ذلك تشجيعًا ودعمًا للشباب والفتيات للانخراط في سوق العمل وتشجيع أدوار مشغلي الخدمات السياحية وتحفيزهم لتطوير آلية العمل السياحي.// انتهى //20:31ت م0184