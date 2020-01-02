الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة مراحل وأشواط مسابقة "الطبع" التي ستكون مفتوحة لـ"جميع الألوان" وتنطلق بعد غدٍ السبت على مرحلتين بـ 12 مشاركًا في المرحلة الأولى يتأهل منهم 5 إلى المرحلة الثانية من المسابقة والتي ستقام يوم 11 يناير الحالي.وترتكز المسابقة على سلوك الإبل واستجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء راعيها والانسياق خلفه والسير في أضيق الطرقات واستجابتها بعد قيادتها من الرحول، على أن تختار لجنة التحكيم، الإبــل صاحبة أفضل طبع من خلال هذه المقاييس.وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة المسابقة المرتقبة موضحة أنه سيتم إدخال الإبل المشاركة غداً الجمعة وتحديداً من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة بعد الظهر عبر البوابة 1.وستكون المراحل كالتالي :المرحلة الأولى -9 جماد الأولى 1441 - الموافق 5 يناير 2020م، وعدد المشاركين: 12وعدد الأشواط: 4 هي :- عقبة الراكب إبله بالرحول- عقبة الراكب إبله بالرجل- المضيق (مدخل ضيق في سور من الخرسانات البلاستيكية)- المشالعالمرحلة الثانية تقام بتاريخ 16 جمادى الأولى 1441 - الموافق 11 يناير 2020معدد الأشواط: 3الأشواط:- النفق (يطلب من كل راعي المرور من خلاله)- المشالع (مع تبديل العصى)- تنويخ الرحول (إلزام المشارك بتنويخ رحوله وسط الميدان)يذكر أن مسابقة الطبع فعالية لعرض مهارات الطبع المذهلة للإبل وتستهدف المهتمين والمدربين لطباع الإبل، وتبرز مدى تجاوب الإبل مع راعيها حيث تكون منافسة أهل الطبع على استجابة الإبل لأصواتهم و استجابتها لندائهم بعد قيادتها من الرحول .// انتهى //20:46ت م0188