الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه الفيحاء بهدف دون رد اليوم ضمن دور الـ16 من المسابقة.وسجل هدف الأهلي محترفه عمر السومة في الدقيقة 81 ، فيما أهدر الفيحاء فرصة ثمينة لإدراك التعادل وتمديد المباراة لوقت إضافي، بعدما أضاع لاعبه التشيلي روني فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة 89 .وبدأت المباراة بمرحلة حذرة خلال الدقائق الأولى، قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة الفرصة الأولى للأهلي عن طريق الجزائري يوسف البلايلي، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت في الدفاع لتخرج إلى ركلة ركنية، وبمرور الوقت، بدأ الفيحاء مبادلة الأهلي الهجمات، وسنحت له أول فرصة لهز الشباك في الدقيقة 20، عندما تهيأت الكرة للاعبه صامويل أوسو داخل المنطقة، ليسدد دون مضايقة من أحد وتخرج، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وبدأ الشوط الثاني بهدوء من كلا الفريقين، قبل أن يبدأ الأهلي السيطرة على مجريات الأمور، حيث أضاع السومة فرصة محققة في الدقيقة 60، عندما تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق عبدالفتاح عسيري، ليسدد ضربة رأس لم تكن متقنة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.وجاءت الدقيقة 81 بهدف لمصلحة الأهلي عن طريق السومة، الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليسار عبر البلايلي، عجز دفاع الفيحاء عن إبعادها بشكل صحيح لتصل للنجم عمر السومة الذي سدد مباشرة من داخل المنطقة، لترتطم الكرة بباطن القائم الأيمن وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بفوز مثير للأهلي بهدف دون رد .// انتهى //20:51ت م0189