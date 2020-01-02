واشنطن 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير2020م واسأكدت اللجنة الثلاثية لحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والنرويج التزامها تجاه شعب جنوب السودان، في هذه المرحلة المهمة، داعية جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها لتحقيق سلام دائم.وأفاد بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية اليوم بأنه مع بقاء أقل من ستة أسابيع للوفاء بالموعد النهائي المحدد لتشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ، فإن على قادة جنوب السودان واجبًا واضحًا تجاه مواطنيهم، داعيًا جميع الأطراف بالتمسك والتأكيد علنًا على التزامها بوقف إطلاق النار الدائم ، وتوجيه قواتها إلى ممارسة ضبط النفس، وأن أي تأخير في التنفيذ سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الملحة ويهز ثقة الناس في قادتهم.وحث البيان الأطراف الموقعة على الاتفاق المعاد تنشيطه بشأن حل النزاع في جمهورية جنوب السودان والوفاء بالتزاماتهم بتمثيل مصالح جميع شعب جنوب السودان.// انتهى //21:11ت م0191