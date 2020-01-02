الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأطلقت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الثانية من مبادرة تمكين المدرب الوطني التي شملت دعم المدربين للعمل في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.وتأتي هذه المرحلة استكمالًا للمرحلة الأولى التي شملت دعم المدربين للعمل في أندية دوري الدرجة الثانية، بتكفل الاتحاد السعودي بالرواتب الشهرية للمدربين بدءًا من الشهر الجاري.وكان الاتحاد السعودي أقر هذه المبادرة وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، الذي بارك هذه الخطوة خلال الاجتماع الذي عقده سموه مع رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى أمس الأربعاء في الرياض.وتهدف اللجنة الفنية من خلال هذه المبادرة إلى تمكين العمل للمدربين الوطنيين أيًا كانت صفتهم التدريبية لاكتساب مزيد من الخبرات الفنية، وفق معايير ستُعلن عنها اللجنة خلال الأيام المقبلة.من جانبه قدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على مباركته هذه الخطوة التي تأتي تأكيدًا على استمرار دعم سموه لكرة القدم السعودية.// انتهى //22:00ت م0192