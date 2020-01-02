القاهرة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين".وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.// انتهى //22:52ت م0205