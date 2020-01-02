سياسي / وزير الخارجية المصري يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية
الخميس 1441/5/7 هـ الموافق 2020/01/02 م واس
القاهرة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالًا هاتفيًا اليوم مع مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين".
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.
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22:52ت م
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