أبوظبي 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأعربت دولة الإمارات العرببية المتحدة عن استنكارها الشديد للاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي بين الدول.وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أن محاولة اقتحام السفارة الأمريكية يمثل تصعيدًا خطيرًا على مستوى القانون الدولي.// انتهى //23:20ت م0209