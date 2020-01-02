الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسرفع رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد بن محسن السقاف بالغ شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة تكليفه رئيسًا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.وعبّر السقاف عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لدعمه غير المحدود للجامعة، مؤكدًا العمل في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية، داعيًا المولى القدير أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء.// انتهى //23:25ت م0211