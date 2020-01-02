جيزان 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسدشن قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء محيا بن عطا الله العتيبي أمس فعاليات حملة توعية السائقين بقيادة حرس الحدود والمقامة تحت شعار "أخي السائق ابدأ بنفسك وكن ملتزمًا"، وذلك بمقر القيادة بمدينة جيزان.وألقى اللواء العتيبي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة استعرض فيها أهمية الالتزام بقواعد المرور وما تسببه الحوادث من فواجع وأضرار وخسائر بشرية ومادية تطال الفرد والجماعة.بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على عدد من الكلمات التعريفية بالحملة التي تستمر تسعة أيام وأهدافها، والعروض المرئية عن إنجازات الإدارات المشاركة فيما يتعلق بالقيادة والسلامة المرورية، وتكريم السائقين والفنيين المتميزين.// انتهى //23:43ت م0216