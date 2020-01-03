الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسيخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا غدًا الجمعة مباراته الودية ضمن معسكره الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).ويلاقي "الأخضر" منتخب تايلاند في تمام الخامسة مساءً بتوقيت تايلاند (الواحدة مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب نونثابوري بمدينة بانكوك.وعلى الصعيد الميداني، أدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّز العمل فيها على تمارين تكتيكية، أعقبها مران على الكرات الثابتة.وشهد الحصة التدريبية متابعة عضوي مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، المشرف العام على المنتخبات السنيّة الدكتور خالد المقرن، والمدير الفني للمنتخبات السنيّة بندر الأحمدي.من جهة أخرى، قدّم أخصائي التغذية في المنتخبات عبدالعزيز النفيسة محاضرة للاعبين حول أهمية التغذية والاستهلاك الأمثل للسوائل وحاجة الجسم لذلك، وجاءت المحاضرة بهدف زيادة الوعي والثقافة الصحية للاعبين خلال البطولة.// انتهى //01:04ت م0218