الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسيختتم غدًا الجمعة استعراض فئة الشعل في مسابقة "جمل" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في الصياهد، وذلك من خلال منافسات الـ(100 بيرق المؤسس) حيث تستعرض 10 منقيات أمام لجان التحكيم من أجل الظفر بهذه الجائزة الغالية.وبدأ ملاك الشعل التنافس أمس الأول بـ 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، واستكملت المنافسات اليوم على جائزة (50 سيف الملك) من خلال تنافس 11 منقية.والمشاركون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس- شعل هم :1- تركي سعود نايف الحثلين2- سعد حمدان السنافي السبيعي3- زيد سعود غالي الغربي4- صقر مطلق صقر السهلي5- مطلق صقر عبدلله السهلي6- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس7- عارف عبدالهادي نايض الشمري8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي9- عمر سعد مشوح المشوح10- حنس مفرس فارس العتيبيإلى ذلك تم الإعلان اليوم عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد - مجاهيم)، التي ستعرض بعد غدٍ السبت، حيث ضمت قائمة الملاك المتأهلين:1- الإماراتي محمد صالح مجرن العامري2- الإماراتي سيف محسن بن حفيظ المزروعي3- الإماراتي محمد عوض ناجي المنهالي4- الإماراتي محمد مبخوت ناجي المنهالي5- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي6- عامر سعد محمد المري7- سعد بجد سيف العتيبي8- الإماراتي محمد سعيد علي المنصوري9- طالب سالم طالب المري10- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي11- سالم راشد علي الجابر المري// انتهى //01:17ت م0219