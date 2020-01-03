رياضي / 10 منقيات لون الشعل تتنافس على بيرق المؤسس في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الجمعة 1441/5/8 هـ الموافق 2020/01/03 م واس
الرياض 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس
يختتم غدًا الجمعة استعراض فئة الشعل في مسابقة "جمل" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يقام في الصياهد، وذلك من خلال منافسات الـ(100 بيرق المؤسس) حيث تستعرض 10 منقيات أمام لجان التحكيم من أجل الظفر بهذه الجائزة الغالية.
وبدأ ملاك الشعل التنافس أمس الأول بـ 12 منقية على جائزة (30 شلفا ولي العهد)، واستكملت المنافسات اليوم على جائزة (50 سيف الملك) من خلال تنافس 11 منقية.
والمشاركون في فئة جمل (100) جائزة بيرق المؤسس- شعل هم :
1- تركي سعود نايف الحثلين
2- سعد حمدان السنافي السبيعي
3- زيد سعود غالي الغربي
4- صقر مطلق صقر السهلي
5- مطلق صقر عبدلله السهلي
6- أحمد عبدالرحمن بن مياح الرويس
7- عارف عبدالهادي نايض الشمري
8- طاحوس ذيب فلاح العتيبي
9- عمر سعد مشوح المشوح
10- حنس مفرس فارس العتيبي
إلى ذلك تم الإعلان اليوم عن الملاك المتأهلين في فئة (جمل 30 شلفا ولي العهد - مجاهيم)، التي ستعرض بعد غدٍ السبت، حيث ضمت قائمة الملاك المتأهلين:
1- الإماراتي محمد صالح مجرن العامري
2- الإماراتي سيف محسن بن حفيظ المزروعي
3- الإماراتي محمد عوض ناجي المنهالي
4- الإماراتي محمد مبخوت ناجي المنهالي
5- الإماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي
6- عامر سعد محمد المري
7- سعد بجد سيف العتيبي
8- الإماراتي محمد سعيد علي المنصوري
9- طالب سالم طالب المري
10- الإماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي
11- سالم راشد علي الجابر المري
// انتهى //
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