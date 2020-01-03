الأمم المتحدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واستسلمت جمهورية تونس اليوم رسميًا مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن لتصبح الدولة العربية الوحيدة في المجلس بعد انتهاء عضوية الكويت في نهاية ديسمبر 2019م.وقال مندوب جمهورية تونس الدائم لدى الأمم المتحدة المنصف البعتي في كلمته خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن بمناسبة تسلمها مقعدها غير الدائم اليوم " إن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن، وسنعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولاسيّما تلك التي تشهدها الشقيقة ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".وأعرب البعتي عن عميق مشاعر الفخر والاعتزاز بتمثيل تونس في هذا الحفل الذي يعطي إشارة انطلاق عضويتها بمجلس الأمن بكل ما يحمله ذلك من دلالات عميقة، مشيرًا إلى أن العضوية التي تتولى بها تونس العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن تعد الرابعة، وستستمر عضويتها غير الدائمة عامين كاملين.يذكر أنه في يونيو الماضي منحت 191 دولة صوتها لتونس في الجمعية العامة، لتنضم إلى العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، من إجمالي عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة البالغ 193 دولة، كما أنه إلى جانب تونس انضمت أيضًا إلى أسرة مجلس الأمن للعامين المقبلين النيجر وإستونيا وسانت فنسنت والغرينادين إضافة إلى فيتنام التي تترأس المجلس لهذا الشهر.// انتهى //01:20ت م0220