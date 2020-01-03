أحد المسارحة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واساستقبل محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي في مكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية تواصل للحماية من العنف الأسري حسين فقيهي وأعضاء المجلس بمناسبة تأسيس الجمعية.واستعرض اللقاء الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية ومناقشة عدد من المواضيع التي تهدف إلى الرقي بخدمات الجمعية وتعزز ثقافة العمل التطوعي وشراكات المجتمع فيما يعود بالنفع على المحافظة.// انتهى //01:22ت م0222