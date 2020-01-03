جيزان 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأنهت شرطة منطقة جازان وأفرع الأمن العام بالمنطقة كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطة الأمنية والمرورية، وتسخير الإمكانات والطاقات لحفظ اﻷمن والنظام بما يسهم في راحة وأمن المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة خلال إجارة منتصف العام الدراسي الحالي، التي تتزامن مع انطلاق مهرجان جازان الشتوي الـ12.وأوضح مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري أنه جرى توزيع الدوريات وتوسيع نطاق انتشارها بميادين المنطقة، نظير ما تشهده المنطقة خلال الإجازة الحالية من مهرجانات سياحية جعلت المنطقة وجهة سياحية مهمة، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بالعمل على أمن وراحة المواطن والمقيم، منوهًا بالمتابعة المستمرة من معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.ودعا جميع المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التقيد بالأنظمة المرورية وتجنب السرعة لقضاء إجازة سعيدة، في ظل ما تشهده المنطقة من مهرجانات وبرامج سياحية.// انتهى //01:23ت م0223