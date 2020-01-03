بريدة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم اليوم حفل سباقه الحادي عشر للموسم الحالي 1441هـ بميدان الفروسية بالمنطقة.وحقق الجواد بحباح كأس الدعم الحادي عشر لمالكه حمد السلمان المقدم من نادي الفروسية لشوط مفتوح الدرجات عمر ٤ سنوات فأكبر على مسافة ٢٠٠٠م، بحضور مدير عام الميدان عبدالعزيز بن عبدالله التويجري وعدد من المسؤولين وهواة رياضة الفروسية.يذكر أن السباق تخلله العديد من الفعاليات والسحب على عدد من الجوائز للحضور .// انتهى //01:24ت م0224