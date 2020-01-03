العيدابي 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسنقل محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لوالد وذوي الشهيد جندي أول ناصر بن يحيى محمد الذروي - رحمه الله - أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استُشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم، مؤكدين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن الدين والوطن.// انتهى //01:28ت م0226