أحد المسارحة 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسانهت محافظة أحد المسارحة استعداداتها للمشاركة في كرنفال جازان، الذي يفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان غداً، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.وأوضح محافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي أن اللجنة المنظمة عملت على إنهاء الترتيبات وتفعيل المشاركة لإبراز المحافظة وثقافتها وموروثها بصورة متجددة تعكس النمو والازدهار والدعم الذي تحظى به المحافظة من قبل القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن المشاركة هذا العام بالكرنفال مختلفة ومميزة عن السنوات الماضية.وأفاد بأن مشاركة 70 فتاة بالكرنفال الشتوي لأول مرة بالمحافظة بهدف تعزيز ثقة فتيات المنطقة بشكل عام، والمسارحة بشكل خاص، وإبراز قدراتهن ومواهبهن، وتمكينهن في المجتمع، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.من جهتها بينت المشرفة على المشاركة فاطمة عطيف أن المشاركة تأتي بعنوان "الأمن والسلام" وتتضمن استعراض 70 فتاة وطفلة منهن 60 فتاة من بنات المحافظة، حيث حرصت اللجنة على اختيار 3 ألوان وهي " الأبيض ليدل على السلم والأخضر ليدل على الطبيعة التي تمتاز بها المحافظة والذهبي للبريق والازدهار الذي تنعم به المحافظة، إضافة إلى مشاركة 4 أطفال في جر العربة المخصصة، التي اكتست بالألوان المحددة، وبجوارها فتيات المحافظة اللاتي يقدن عددًا من العربات، مشيرة إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.// انتهى //01:50ت م0230