عام / السنيغال تستقبل نحو 7ر1 مليون سائح خلال 2019
الجمعة 1441/5/8 هـ الموافق 2020/01/03 م واس
داكار 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واس
استقبلت السنيغال نحو 7ر1 مليون سائح خلال العام 2019، منهم نسبة 5ر7 ٪ من الفرنسيين.
وأوضح وزير السياحة والنقل الجوي السنيغالي علي صار في تصريحات، أن الحكومة تبذل كل الجهود من أجل جلب نحو 5 ملايين سائح، في أفق 2023-2025، متوقعًا أن يشهد المجال السياحي في بلاده انتعاشة في أفق 2022، حيث تستعد البلاد لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تشهد مشاركة وحضور أكثر من 4 آلاف رياضي ومسؤول.
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