داكار 07 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 02 يناير 2020 م واساستقبلت السنيغال نحو 7ر1 مليون سائح خلال العام 2019، منهم نسبة 5ر7 ٪ من الفرنسيين.وأوضح وزير السياحة والنقل الجوي السنيغالي علي صار في تصريحات، أن الحكومة تبذل كل الجهود من أجل جلب نحو 5 ملايين سائح، في أفق 2023-2025، متوقعًا أن يشهد المجال السياحي في بلاده انتعاشة في أفق 2022، حيث تستعد البلاد لاحتضان دورة الألعاب الأولمبية للشباب، التي تشهد مشاركة وحضور أكثر من 4 آلاف رياضي ومسؤول.// انتهى //02:21ت م0231