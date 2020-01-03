نيروبي 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واساختطف مسلحون اليوم حافلة في منطقة لامو الساحلية في كينيا، وعلى متنها عدد من الركاب.وأفادت الشرطة الكينية أن حافلة الركاب كانت تمر على طريق مومباسا-لامو، عندما نصب مسلحون يشتبه بأنهم من حركة "الشباب" الإرهابية كمينًا لها في منطقة نيونغورو بالقرب من بلدة ويتو بمحافظة لامو.ويظل مصير الركاب وعددهم غير معروف، إذ لا تزال جهود البحث جارية لإنقاذهم من العناصر الارهابية.// انتهى //02:22ت م0232