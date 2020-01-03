تونس 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسكشف أحد المزارعين في تونس أربع قذائف حربية، متوسطة الأحجام، يعود تاريخها إلى فترة الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال أعمال حراثة أرضه بمدينة عوسجة بمحافظة بنزرت شمال البلاد.وأكد مصدر امني تونسي أن وحدات من الحرس، تحوّلت إلى مكان وجود القذائف وتولّت تأمين الموقع، لافتًا إلى أن مصالح الجيش التونسي تعهدت بتفكيك تلك القذائف، والقيام بما يتعين من إجراءات.// انتهى //02:34ت م0233