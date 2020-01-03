المذنب 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسشهد محافظ المذنب عبدالرحمن السعوي استعراض القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" في سماء محافظة المذنب, مساء أمس, بمنتزه خرطم السياحي بالمحافظة, والتي تأتي ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري والذي تقيمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة, بحضور مدير شرطة المحافظة عارف الحسون, ورئيس لجنة التنمية بالمحافظة خالد الحواس, وعدد من مسؤولي المحافظة.حيث استهل فريق القوات الجوية الملكية السعودية "الصقور السعودية" أولى عروضه الجوية في سماء محافظة المذنب ولمدة 30 دقيقة, والتي يقدمها على مدى يومين متتالية ضمن فعاليات المهرجانات الشتوية التي تقدمها منطقة القصيم.ويشهد منتزه خرطم بالمحافظة كثافة زوار خلال إجازة الربيع من خلال مشاركة العديد من الأسر وأبناء المحافظة التمتع بالأجواء الربيعية التي تشهدها منطقة القصيم.// انتهى //02:58ت م0235