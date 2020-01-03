باماكو 07 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 02 يناير 2020 م واسأصيب جنديان بلجيكيان بجروح في مالي، إثر وقوع سيارة كانا على متنها، في لغم متفجر، بمدينة غاو، الواقعة شمال البلاد.وتوجد لدى بلجيكا قوات عسكرية في مالي، ضمن إطار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "المينيسما". كما يوجد لها حضور عسكري ضمن إطار مهمة تدريب للجيش المالي، من قبل الاتحاد الأوروبي.وتتعرض القوات الأممية في مالي، من حين لآخر لأحداث مماثلة، تتسبب في سقوط قتلى، أو إصابات في بعض الأحيان.// انتهى //02:58ت م0236