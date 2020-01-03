الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهابأمير الرياض يرعى حفل انطلاق مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريقفيصل بن بندر يزور جامع الملك عبدالعزيز بالحريقبدر بن سلطان يكرم أكثر من 70 مبتكراً ومُبدعاً من شباب وشابات منطقة مكة«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم مُدانين بالتستر في تجارة التمور ببريدةالنفط يرتفع ويتجاوز الـ 66 دولاراً للبرميلالجاسر يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياضالعساكر: لن نقبل المساومة على قادتنا.. وسنلاحق المشككين بـ «مسك»السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكةالجامعة العربية تعرب عن أسفها لبيان وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبيالجيش اليمني يعلن إفشال عملية تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية بصعدةالإمارات تدين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغدادمصر تُدين التحرك التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبياالسودان: مقتل 20 شخصاً إثر تحطم طائرة شحن عسكرية بولاية غرب دارفورإسبر: مؤشرات على أن إيران أو قوات تدعمها تخطط لشن هجماتبريطانيا تدين الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد// يتبع //06:02ت م0003