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الجمعة 1441/5/8 هـ الموافق 2020/01/03 م واس
الرياض 08 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 03 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يؤكد وقوف المملكة مع النيجر في محاربة الإرهاب
أمير الرياض يرعى حفل انطلاق مهرجان الحمضيات الرابع بمحافظة الحريق
فيصل بن بندر يزور جامع الملك عبدالعزيز بالحريق
بدر بن سلطان يكرم أكثر من 70 مبتكراً ومُبدعاً من شباب وشابات منطقة مكة
«التجارة» تشهر بمواطن ومقيم مُدانين بالتستر في تجارة التمور ببريدة
النفط يرتفع ويتجاوز الـ 66 دولاراً للبرميل
الجاسر يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالرياض
العساكر: لن نقبل المساومة على قادتنا.. وسنلاحق المشككين بـ «مسك»
السماح للسياح الحاصلين على التأشيرة الأوربية والأمريكية والبريطانية بالحصول على تأشيرة سياحية من مطارات المملكة
الجامعة العربية تعرب عن أسفها لبيان وزارة خارجية حكومة الوفاق الليبي
الجيش اليمني يعلن إفشال عملية تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية بصعدة
الإمارات تدين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بغداد
مصر تُدين التحرك التركي لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا
السودان: مقتل 20 شخصاً إثر تحطم طائرة شحن عسكرية بولاية غرب دارفور
إسبر: مؤشرات على أن إيران أو قوات تدعمها تخطط لشن هجمات
بريطانيا تدين الاعتداء على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد
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